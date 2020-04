Erpolzheim – Betrunken Unfall verursacht – hoher Schaden

Erpolzheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizei wurde am 31.03.2020, gegen 21:30 Uhr darüber informiert, dass ein Pkw-Fahrer, der die Straße zwischen Erpolzheim und Bad Dürkheim – Ungstein befahren hatte nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den angrenzenden Wingertszeilen zum Stillstand gekommen sei. Vor Ort konnte zunächst nur das beschädigte Fahrzeug festgestellt werden. Während der Unfallaufnahme erschien der 45-jährige Fahrzeugführer, der merklich unter Alkoholeinfluss stand an der Unfallstelle. Laut Zeugenaussagen soll sich der Unfall bereits einige Zeit früher ereignet haben. Diesbezügliche Ermittlungen dauern noch an. Dem 45-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 15.000,- Euro. Der Schaden an der Wingertszeile wird auf ca. 3.000,- Euro geschätzt.

