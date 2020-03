Mannheim – SportAward Rhein-Neckar soll wie geplant stattfinden!

Maxdorf/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am 28.03.2020 gegen 09:20 Uhr kam es in der Freistraße in Maxdorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von ca. 1300EUR. Ein 59-Jähriger Fahrer eines grauen Citroen C5 befuhr die Freistraße in Richtung Hauptstraße. Kurz vor der Einmündung zur Hauptstraße bog ein schwarzer SUV, mit überhöhter Geschwindigkeit, von der Hauptstraße in die ... Mehr lesen »