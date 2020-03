Mannheim – Erstes „Corona-Baby“ in Mannheim – Mutter und Kind wohlauf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATwww.optikadam.de Am Universitätsklinikum Mannheim ist am Abend des 30. März das erste Baby geboren worden, dessen Mutter positiv auf das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 getestet war. Mutter und Kind sind wohlauf. „Die Geburt ist völlig normal und ohne Komplikationen verlaufen“, berichtet die Leiterin des Mutter-Kind-Zentrums am Universitätsklinikum Mannheim, Dr. med. Barbara Filsinger. ... Mehr lesen »