Ludwigshafen – Kunden und Personal schützen in Zeiten von Corona bei EDEKA Krech in Maudach

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

In Zeiten von Corona soll die Lebensmittelversorgung aufrecht erhalten bleiben.Mit Plexiglasscheiben, Abstandshinweisen auf Klebestreifen und Plakaten hat auch der EDEKA Krech Frischemarkt in Ludwigshafen Maudach seinen Markt ausgestattet.Security vor dem Markt regelt derzeit den Einlass. Somit werden nicht nur die Kunden sondern auch die Mitarbeiter von EDEKA Krech vor dem Coronavirus geschützt.



Sein Personal aber auch die Kunden finden die Maßnahmen gut und sinnvoll.



Ein Dankeschön der besonderen Art bekamen Britta und Stefan Krech, Inhaber des EDEKA Frischemarktes, von der 11-jährigen Selina überreicht.Ihren Dank drückte Selina in Form von einem handgeschriebenen Brief aus, www.mrn-news.de berichtete bereits über die gelungene Aktion.

