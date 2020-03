Ludwigshafen – Einbrüche in Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Einbruch in Firma

In der Zeit zwischen dem 28.03.2020, gegen 09:00 Uhr und dem 30.03.2020, gegen 11:10 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Büroräume einer Firma in der Industriestraße ein. Sie stahlen eine Kaffemaschine sowie einen PC. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Jugendwerk Ludwigshafen

In der Nacht vom 29.03.2020 auf den 30.03.2020 versuchten unbekannte Täter in die Räumlichkeiten des Jugendwerks Ludwigshafen in der Bauernwiesenstraße einzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Gebäude zu gelangen.Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.