Limburgerhof – Das Ristorante Medison in Limburgerhof bietet ab sofort Essen und Gutscheine an

Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Ristorante Medison am Rathaus in 67117 Limburgerhof leistet ab sofort auch einen Anteil zur Nahrungsversorgung und bietet Essen an, welches an der Tür abgeholt werden kann. Beim Ristorante Medison am Burgunder Platz 1 von Inhaber Giovanni Panarisi besteht jeden Tag (außer Montag) ab 17 Uhr die Möglichkeit das Lieblingsessen unter der Telefonnummer 06236 – 496617 zu bestellen. Die letzte Bestellung zur Abholung wird bis 21 Uhr angenommen. Das Essen kann dann direkt an der Tür abgeholt und bezahlt werden. Die aktuelle Speisekarte kann man sich auf der Internetseite unter www.medison-am-rathaus.de anschauen. Zusätzlich gibt es eine Gutschein-Aktion:Das Ristorante Medison am Rathaus in Limburgerhof bietet ab sofort auch einen Gutschein im Wert von 60,-€ an, der zum Preis von nur 50,- € erhältlich ist. Der Gutschein ist jederzeit einlösbar. Der Gutschein kann während der Öffnungszeiten, täglich (außer am Montag) von 17 bis 21 Uhr unter der Telefonnummer 06236 – 496617 vorbestellt werden und dann am Restaurant direkt vor Ort abgeholt werden.

Quelle: Text und Fotos von Michael Sonnick