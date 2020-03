Heppenheim – DRK Bergstraße plant Hilfsmaßnahmen für die Bevölkerung während Corona-Krise – Versorgung mit Wochenbedarf und haushaltsnahen Dienstleistungen – Organisatorische Vorbereitungen abgeschlossen – Freiwillige Helfer*innen werden gesucht

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der Corona-Krise ist es gerade für ältere Menschen, Angehörige der Risikogruppen und auch Menschen in Quarantäne schwierig, sich mit Dingen des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel, aber auch Hygieneartikel zu versorgen. Haushaltsnahe Dienstleistungen werden oft zu einem Kraftakt für die Betroffenen. Das DRK Kreisverband Bergstraße e.V. wird seinen Beitrag zur Bevölkerungsversorgung leisten. Deswegen steht ein kreisweites Versorgungsangebot in den Startlöchern. Das DRK hat die Möglichkeit mit seinem Personal (haupt- und ehrenamtlich), als auch seiner Logistik, die Menschen im ganzen Kreis Bergstraße versorgen zu können. Freiwillige Helferinnen und Helfer aus der Bevölkerung, die diese Hilfsleistung unterstützen wollen sollen sich gerne melden.



Hilfsmaßnahme steht in den Startlöchern

Sollte sich die aktuelle Lage verschärfen, noch mehr Menschen in Quarantäne müssen oder es zu Versorgungsengpässen kommen, stehen wir als DRK bereit. Zu gegebener Zeit starten wir unsere Hilfsmaßnahme, die organisatorischen Vorbereitungen sind abgeschlossen. Zum einen möchten wir im Kreisverband Freiwillige in einer Freiwilligenkoordination bündeln, zum anderen werden die DRK Ortsvereine in die Auslieferung der Versorgungspakete eingebunden. Diese Hilfsmaßnahme lebt also auch von freiwilligen Helferinnen und Helfern aus der Bevölkerung. Die Helfer erledigen die Einkäufe, packen die Pakete für die Betroffenen, liefern diese an die Betroffenen kontaktlos aus und unterstützen sie ggf. bei haushaltsnahen Dienstleistungen.

