Mannheim – Deutsch lernen auch in Corona-Zeiten – Das Diakonische Werk Mannheim nutzt neue Medien für Deutschunterricht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in Zeiten der Corona-Krise und der damit verbundenen Kontaktsperre unterstützt das Diakonische Werk Mannheim geflüchtete Menschen, um ihre Deutschkenntnisse weiter zu verbessern und zu vertiefen. „Das Erlernen der deutschen Sprache ist Voraussetzung, um in Deutschland schnell Fuß zu fassen“, sagt

Cigdem Erdis, Sachgebietsleiterin Flucht und Migration beim Diakonischen Werk Mannheim. Derzeit finden aber keine Deutschkurse statt, das bedeutet, dass das bereits Erlernte nicht mehr weiter geübt werden kann. Online-Angebote für Deutschkurse Um geflüchteten Menschen auch bei der Weiterbildung zu helfen, geht das Diakonische Werk neue Wege. Deutschkurse werden nun auch über Telefonate, WhatsApp oder Skype angeboten. Dafür stehen mehrere Methoden und Übungen zur Verfügung. Zudem erhalten geflüchtete Menschen so auch die Gelegenheit, über ihren Tag und über ihre Erlebnisse zu sprechen. Sowohl Menschen, die solche Deutschkurse in Anspruch nehmen möchten, als auch Ehrenamtliche, die das Diakonische Werk bei diesen Deutschkursen unterstützen möchten, können sich an folgende Koordinierungsstelle wenden: Telefonisch unter: 0176/ 775 543 402 Per Mail: mail@elles-magermans.com.

Trotz Corona – wir machen weiter! Das Diakonische Werk Mannheim arbeitet so flexibel und offen wie möglich, um alle Beratungs- und Betreuungsangebote weiter aufrecht zu erhalten. Die Dienste verstehen sich als befristete Angebote zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie. Sie werden auf den Grundlagen der christlichen Nächstenliebe entsprechend der Zielsetzung der Diakonie erbracht. „Wenn wir auf etwas hoffen, was wir noch nicht sehen können, so hilft uns widerständige Geduld, darauf zu warten.“Rom 8,25 (Bibel in gerechter Sprache)