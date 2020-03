Heidelberg – OB Prof. Würzner dankt Bürgerinnen und Bürgern für besonnenes Verhalten am Wochenende – Stadt, Land und Bund arbeiten an Materialausstattung für Kliniken und der Produktion in Deutschland

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Heidelberger Bürgerinnen und Bürger haben sich am ersten Wochenende mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen gut an die Regeln gehalten. Heidelbergs Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner erklärte am Sonntag zur aktuellen Situation der Corona-Pandemie: „Die Menschen in Heidelberg haben auch an diesem Wochenende wieder hervorragend mitgezogen. Herzlichen Dank dafür. Diesen Weg müssen wir fortsetzen. Denn wir sind noch lange nicht über den Berg. Die Zahlen steigen jeden Tag“, erklärte Prof. Würzner. Es sei nun enorm wichtig, sich auf den weiteren Verlauf der Pandemie möglichst gut einzustellen: „Wir setzen uns als Stadt zusammen mit dem Land und dem Bund dafür ein, dass die Kliniken jederzeit mit genügend Material versorgt werden. Angesichts des weltweiten Bedarfs ist das aktuell keine leichte Aufgabe. Wir müssen die Produktion beispielsweise von Schutzmasken und Desinfektionsmitteln wieder verstärkt in Deutschland leisten. Wir gehen diesen Weg bei uns in Heidelberg und ich bin sehr froh, dass die Landesregierung diesen Ansatz auch auf der Landesebene verfolgt”, so Prof. Würzner.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail