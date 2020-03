Ludwigshafen – Dachstuhlbrand in Ruchheim

Maxdorf/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERATwww.optikadam.de Am Samstagabend zwischen 20:30 Uhr und 22:30 Uhr wird versucht in den Supermarkt in der Speyerer Straße in Maxdorf einzubrechen. Der oder die Täter versuchen durch Aufhebeln der Eingangstüren in den Markt zu kommen. Dies gelingt jedoch nicht. Durch den Einbruchsversuch entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Wer ... Mehr lesen »