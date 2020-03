Südliche Weinstraße – Corona-Fall im Pfalzklinikum bestätigt – Betroffener Patient ist isoliert

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.

Im Pfalzklinikum am Standort Klingenmünster wurde am Donnerstag, 26. März, bei einem Patienten im Pfalzklinikum am Standort Klingenmünster das Coronavirus festgestellt.

Es handelt sich um einen Patienten der Klinik für Gerontopsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Der Patient wurde isoliert und wird gemäß den Vorgaben des Robert Koch-Instituts für Schutz- und Hygienemaßnahmen betreut. Diese Maßnahmen werden innerhalb des Pfalzklinikums und mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Südliche Weinstraße eng abgestimmt.

Kontakt

Wir bitten Sie, Rückfragen an die Unternehmenskommunikation des Pfalzklinikums zu richten: unternehmenskommunikation@pfalzklinikum.de.

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung des Landkreises Südliche Weinstraße und des Pfalzklinikums in Klingenmünster.

Quelle:Landkreis Südliche Weinstraße und Pfalzklinikum in Klingenmünster

