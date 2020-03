Schifferstadt – Bürgermeisterin Ilona Volk zu Corona

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Sonnenschein, blauer Himmel und frühlingshafte Temperaturen – „ich verstehe jeden, der bei diesen Aussichten sein Wochenende draußen an der frischen Luft verbringen will“, sagt Bürgermeisterin Ilona Volk. Dennoch bittet sie, dass die Schifferstadter weiterhin vernünftig bleiben. „Wir haben gemeinsam so einen guten Weg eingeschlagen – die Straßen sind leer, Fußgänger nur noch alleine oder zu zweit unterwegs – und ich bin mir sicher, dass wir es schaffen können, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.“Damit das gelingt, ist auch der städtische Vollzugsdienst im Stadtgebiet unterwegs. Für seine Arbeit bittet Volk um Verständnis: „Die Kollegen möchten die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Betriebe auf gefährliche Situationen aufmerksam machen. Damit tun sie nicht nur ihre Arbeit – sie beschützen so auch uns alle.“ Stichwort: Betriebe.

Sie sei sich darüber im Klaren, wie einschneidend die aktuelle Lage für viele Unternehmer vor Ort wäre. „Ich kann nur all diejenigen loben, die sich an die Vorschriften halten und bewundere wirklich wie kreativ einige werden. Mit verschiedensten, teilweise völlig neuen Angeboten kurbeln sie nicht nur ihr eigenes Geschäft an, sondern bieten auch einen wichtigen Service für die Bürgerinnen und Bürger.“ Mit Freunden grillen, die Kinder auf dem Spielplatz toben lassen – „ich bin ja selbst am liebsten unter Menschen“, sagt Volk. Aber damit das bald wieder sorgenfrei möglich sei, appelliert sie an die Bürgerinnen und Bürger weiter durchzuhalten: „Bleiben Sie zuhause! Halten Sie durch – für sich, Ihre Familie und uns alle!“