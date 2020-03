Rhein-Pfalz-Kreis – Aktuelle Fallzahlen

Römerberg/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 34jährige Anwohnerin aus Römerberg-Heiligenstein meldete der Polizei am Donnerstagmorgen eine Drohne, welche sie an den beiden Vortagen zwischen 19 – 21 Uhr über dem Wohngebiet gesichtet hätte. Diese solle sich dabei über eine Stunde lang an derselben Stelle befunden und in einer geschätzten Höhe von 20-50 Metern geflogen sein. Polizeiliche Ermittlungen ergaben ... Mehr lesen »