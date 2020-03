Mannheim – PRO Waldhof bietet, auf Initiative des Fanclubs DoppelPass und der Ultras Mannheim, ab sofort unter dem Titel „Hilfe für Mannheim“ eine Einkaufshilfe für Menschen aus Corona-Risikogruppen in der Region an.

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Corona-Krise hat unsere Welt und damit auch unsere schöne Heimatstadt Mannheim voll im Griff. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf den Fußball, sondern auf die gesamte Gesellschaft. Besonders betroffen sind aber die sogenannten Risikogruppen, also speziell ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen. Um die Ansteckungsgefahr dieser Menschen im Alltag zu verringern, bietet die organsierte Fanszene des SV Waldhof ab sofort unter dem Titel „Hilfe für Mannheim“ eine Einkaufshilfe an. Menschen, die dieses Angebot in Anspruch nehmen möchten, wenden sich bitte von Montag bis Samstag zwischen 10 und 13 Uhr an die Rufnummer 01520 4565416 oder per E-Mail an einkaufshilfe@pro-waldhof.de. Unsere Helfer übernehmen dann im Rahmen des Möglichen die Einkäufe (in handelsüblichen Mengen bis zu einem Einkaufsbetrag von 50 EUR) oder den Gang zur Apotheke.

Um unnötige Wege in der Öffentlichkeit zu vermeiden und direkten Face-to-Face-Kontakt zwischen den Beteiligten so gering wie möglich zu halten, beabsichtigen wir, jeder/jedem Helfenden unsererseits den Kontakt zu einer/einem Hilfesuchenden – möglichst aus demselben Stadtteil oder derselben Ortschaft – zu vermitteln, dessen/deren Versorgung er/sie unterstützt. Dieses Hilfsangebot ist derzeit auf das gesamte Mannheimer Stadtgebiet, Weinheim, Schwetzingen, Plankstadt und Brühl begrenzt. Ob eine weitere Ausdehnung möglich ist, prüfen wir bei Bedarf.

Hilfe für Mannheim

Einkaufshilfe für Menschen aus Corona-Risikogruppen

Telefon: 01520 4565416 (Mo.-Sa. von 10-13 Uhr)

E-Mail: einkaufshilfe@pro-waldhof.de