Mannheim – Bezahlbar Wohnen: Mietpreisbremse für Mannheim

Die SPD-Gemeinderatsfraktion begrüßt, dass die Mietpreisbremse endlich in Mannheim angewendet werden soll.

Reinhold Götz, Wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Gemeinderatsfraktion, erklärt: “Damit kann der Anstieg der Mieten verlangsamt und die angespannte Wohnungssituation positiv beeinflusst werden. Das zeigen Städte und Kommunen, in denen die Mietpreisbremse bereits umgesetzt ist. Die Mietpreisbremse ist bereits seit 2015 auf Bundesebene in Kraft, jedoch verhinderte der Beschluss der Landesregierung bisher die Anwendung. Wir fordern die Mietpreisbremse für Mannheim schon seit vielen Jahren, da die Mieten stetig steigen, bei Bestandsmieten, aber vor allem bei Neuvermietungen.“

Der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Boris Weirauch begrüßt die Einführung der Mietpreisbremse für Mannheim ebenfalls, bezeichnet den Schritt aber als längst überfällig: “Uns in Mannheim ist schon lange klar, dass neben den Kaufpreisen auch die Mieten in den letzten Jahren deutlich in die Höhe geschossen sind. Hier hat die Landesregierung viel Zeit vertan, in der die Mieten in unserer Stadt weiter ungebremst gestiegen sind.”

Er hatte in der Vergangenheit die baden-württembergische Wohnungsbauministerin Hoffmeister-Kraut bereits mehrfach aufgefordert, Mannheim in den Schutzbereich der Mietpreisbegrenzungsverordnung des Landes aufzunehmen. „Mannheim gehört offenkundig zu den Ballungsgebieten mit Mietpreisdruck. Die Stadt hat hier viel getan, aber das Land hätte der Wohnraumsituation in Mannheim schon früher Rechnung tragen müssen”, kommentiert Weirauch.

Götz ergänzt: „Mit der Durchsetzung der Mietpreisbremse können wir noch besser auf die Mietentwicklung Einfluss nehmen. Allerdings muss gleichzeitig neuer Wohnraum geschaffen werden. Wir setzen uns dafür ein, dass vor allem auf den Konversionsflächen Franklin und Spinelli, auch bezahlbarer Wohnraum bei Neubauten entsteht. Mit der Anwendung der 30 Prozent Quote darf die Kaltmiete pro Quadratmeter dafür aktuell 7,73 Euro nicht übersteigen.“

