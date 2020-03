Ludwigshafen – SPD: Beiträge für Krippe, Hort, sowie Verpflegungskosten aussetzen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Seit zwei Wochen wird in städtischen Kindertagesstätten eine Notfallbetreuung angeboten. Diese

Betreuung ist in der aktuellen Situation wichtig und richtet sich an Berufsgruppen, deren Tätigkeit in besonderem Maße systemrelevant ist, die zur Grundversorgung der Bevölkerung beitragen oder an

Eltern, die sonst keinerlei Betreuungsmöglichkeit haben, z.B. Alleinerziehende.

Dies betrifft aber nur vereinzelt Kinder in Ludwigshafen.

Die SPD-Stadtratsfraktion fordert die Aussetzung der Erhebung der Elternbeiträge für Krippe und Hort, sowie der Verpflegungskostenbeiträge, von denen neben Krippe und Hort auch der Kindergarten

betroffen ist.

„Wir drängen darauf, dass diese Beiträge pauschal für alle für die Zeit der Notbetreuung ausgesetzt werden. Wir wollen damit auch ein Zeichen setzen und Eltern danken, die in der aktuellen Ausnahmesituation in besonderem Maße gefordert sind, um sowohl Kinderbetreuung als auch Beruf unter einen Hut zu bekommen“, fordert der Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPD Ludwigshafen, David Guthier.