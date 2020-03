Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 30. März bis 5. April 2020

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Pfalzklinikum am Standort Klingenmünster wurde am Donnerstag, 26. März, bei einem Patienten im Pfalzklinikum am Standort Klingenmünster das Coronavirus festgestellt. Es handelt sich um einen Patienten der Klinik für Gerontopsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Der Patient wurde isoliert und wird gemäß den Vorgaben des Robert Koch-Instituts für Schutz- und Hygienemaßnahmen ... Mehr lesen »