Hockenheim – Stadt, Kirchen und freie Träger verzichten auf Kita-Gebühren im April

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Hockenheim setzt den Einzug der Gebühren ihrer Kin-dertagesstätten (Kitas) bei den Eltern im April aus. Diesem Schritt schließen sich auch die Kirchen und freien Träger bei ihren Kitas in Hockenheim an. Auch sie verzichten auf die Erfassung der Kita-Gebühren im April. Die Stadtverwaltung Hockenheim erhebt für diesen Monat auch keine Kosten für die Kernzeitbetreuung. Damit möchten Stadt, Kirchen und freie Träger in dieser schwierigen Situation den Eltern finanziell entgegenkommen. Die El-tern können ihre Kinder wegen der derzeit geltenden Landes-Verordnung nicht in die Kita-Betreuung geben. In der letzten Gemeinderatssitzung unterstützten alle Fraktionen das Vorha-ben, auf die Kita-Gebühren im nächsten Monat zu verzichten. Stadtverwal-tung und Gemeinderat hoffen, dass der Bund und das Land in dieser be-sonderen Situation für entstehenden Fehlbeträge aufkommen werden. Der Gemeinde- und Städtetag Baden-Württemberg hat nach einem gemeinsa-men Gespräch mit der Vier-Kirchen-Konferenz im Land ebenfalls eine Empfehlung an seine Mitglieder ausgegeben. Sie befürworten auch, den Einzug der Elternbeiträge und Kindergartengebühren zunächst für den Mo-nat April auszusetzen.

