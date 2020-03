Ludwigshafen – Wieder alkoholisiert mit dem Auto unterwegs

Freinsheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 26.03.2020 wurde gegen 17:25 Uhr bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim mitgeteilt, dass ein junger Mann in Freinsheim im Bereich der Haintorstraße und Breitestraße gerade die Scheiben von geparkten Fahrzeugen eingeschlagen hätte. Durch die sofort entsandten Polizeistreifen konnten den Täter in der Nähe des Tatortes aufgreifen. Es handelte sich um einen ... Mehr lesen »