Ludwigshafen – CDU: Absage der Gedenkveranstaltung zum 90.Geburtstag des Altkanzlers

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

„Die Gedenkveranstaltung in Ludwigshafen zum 90. Geburtstag des Altkanzlers Helmut Kohl wird angesichts der aktuellen Lage selbstverständlich, wie die Kranzniederlegung am Grab in Speyer, nicht stattfinden“, erklärt der Fraktionsvorsitzende Dr. Peter Uebel. Dies erfolgt in enger Absprache mit der Witwe.

Geplant war am 3.April eine Feier am Platz der deutschen Einheit, den Helmut Kohl im März 2011 selbst einweihte. Helmut Kohl steht für die Einheit Deutschlands und die Einheit Europas. „Gerade in diesen Tagen wird uns

bewußt, wie wichtig hierbei die Solidarität innerhalb unserer Wertegemeinschaften ist“, so Uebel abschließend.

