Ludwigshafen – Auffahrt zur B 44 in Richtung Bad Dürkheim zeitweise gesperrt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Auffahrt von der Heinigstraße auf die B 44/A 650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim ist am Montag, 30. März, und Dienstag, 31. März 2020, wegen Bauarbeiten gesperrt. In diesen beiden Tagen werden zwei Schachtabdeckungen im Auffahrtsbereich erneuert und Betonarbeiten vorgenommen. Um die Arbeiten an dem Bauwerk abschließen zu können, bedarf es einer weiteren Sperrung in diesem Bereich, die einige Tage später durchgeführt wird. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Ortskundige Verkehrsteilnehmer*innen, die Richtung Westen fahren möchten, werden gebeten über die Kaiser-Wilhelm-Straße zur B 37 zu fahren. Der Bereich Tiefbau bittet für die Beeinträchtigungen um Verständnis.

