Heidelberg – Coronavirus: Infos, Ansprechpartner und Hygienetipps online in mehreren Sprachen, auch in einfacher Sprache und Gebärdensprache

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auf der Homepage der Stadt Heidelberg gibt es unter www.heidelberg.de/coronavirus Informationen zum Coronavirus sowie zu Ansprechpartnern und zu Hygienetipps in mehreren Sprachen. Alle wichtigen Hinweise rund um die Pandemie sind auf Englisch, Chinesisch, Russisch, Türkisch und Italienisch verfügbar. Die Stadt stellt dort auch Infos in einfacher Sprache bereit. Es gibt darüber hinaus einen Link zur Homepage des Landesverbands der Gehörlosen Baden-Württemberg, wo ausführliche Informationen über das Coronavirus in deutscher Gebärdensprache angeboten werden.

IZ: Hygieneregeln mehrsprachig in Kurzvideos

Das Interkulturelle Zentrum Heidelberg (IZ) hat zudem Heidelberger Migrantenselbstorganisationen (MSOs) aufgerufen, die Hygieneregeln der zuständigen Behörden in ihren Muttersprachen einzusprechen und/oder zu verbildlichen. Die Videos sind rund 30 bis 40 Sekunden lang und bisher auf Türkisch und Portugiesisch verfügbar. Ein Video auf Chinesisch ist in Vorbereitung. Die Videos können über den Twitter-Kanal (https://twitter.com/IZ_heidelberg) und den Facebook-Kanal des Interkulturellen Zentrums (www.facebook.com/InterkulturellesZentrum) abgerufen werden.

Plakate auf Englisch und Türkisch: Herunterladen und aufhängen

Unter dem Motto „Gemeinsam gegen Corona!“ hat die Stadt Heidelberg außerdem einen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger gestartet, damit diese dazu beitragen, dass sich das Coronavirus weniger schnell verbreitet. Die dazugehörigen Plakate gibt es auch in englischer und türkischer Sprache. Die Plakate lassen sich online unter www.heidelberg.de/coronavirus herunterladen, um sie selbst auszudrucken und aufzuhängen – in Wohnhäusern, etwa an Fenstern, in Treppenhäusern und Tiefgaragen, oder in Läden (Schaufenster).