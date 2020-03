Haßloch – Feuerwehr Haßloch bei Unfall auf der #A65 im Einsatz

Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Feuerwehr Haßloch wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Verkehrsunfall auf die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen gerufen.Aus bisher unbekannten Gründen kam die Fahrerin eines PKW rechts von der ab und kam im Unterholz der Böschung an einer Brücke zum stehen.

Die Feuerwehr Haßloch rückte mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus. Als das erste Fahrzeug an der Einsatzstelle eintraf, hatte ein Ersthelfer die Fahrerin bereits aus ihrem Fahrzeug geholt. Die Feuerwehr übernahm die Erstversorgung und übergab sie an den wenige Augenblicke später eintreffenden Rettungsdienst.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, leuchtete die Einsatzstelle aus und sicherte sie gegen den fließenden Verkehr. Dazu musste die rechte Fahrspur gesperrt werden.Der Einsatz war nach einer Stunde beendet. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch ein Rettungswagen sowie die Autobahnpolizei.

