Edenkoben – Unfallzahlen 2019

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 25.03.2020 meldete eine 65-Jährige, dass in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Ebertstraße eingebrochen wurde. Durch die Polizei konnten an unterschiedlichen Stellen Hebelspuren festgestellt werden, in den Kellerräumen waren Schränke geöffnet. Entwendete wurden nach ersten Einschätzungen nur ein Korb. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 60 Euro. Zeugen, die etwas gesehen ... Mehr lesen »