Edenkoben – Jetzt anmelden – #WirKickenzuHause-Liga des SWFV

Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die letzten Tage und Wochen sind geprägt von sozialer Distanz und Verzicht. Dies benötigt es aber in dieser schweren Zeit von uns allen! Zur Motivation zu Hause zu bleiben, möchte der SWFV einen Aufruf starten und ein klares Zeichen setzen. Unter dem Hashtag #WirKickenzuHause dürfen sich alle Fußballer*innen ab 16 Jahren aus dem Verbandsgebiet des Südwestdeutschen Fußballverbandes ganz einfach und unkompliziert per Mail an efootball@swfv.net zur #WirKickenzuHause-Liga des SWFV bis zum Mittwoch, 01.04.2020, anmelden. Alle weiteren wichtigen Infos finden Sie auf dem Factsheet anbei oder unter www.swfv.de. „Lasst uns alle gemeinsam ein Zeichen setzen und gemeinsam zuhause kicken!“

