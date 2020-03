Rhein-Pfalz-Kreis – Fallzahlen aus dem Gesundheitsamt Rhein-Pfalz-Kreis

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Kurz vor Mitternacht am Dienstagabend (24.03.) wurde die Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt zu einem Kaminbrand in die Prankelstraße gerufen. Aufmerksame Bürger bemerkten Funkenflug und Flammenbildung aus einem Kamin eines Mehrfamilienhauses . Vor Ort kontrollierte ein Einsatztrupp unter Atemschutz mittels Wärmebildkamera den Kamin in der Wohnung sowie alle weiteren Wohnungen. Weiter wurde über die ... Mehr lesen »