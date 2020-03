Ludwigshafen – Brennende Mülltonnen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 24.03.2020, gegen 18:10 Uhr, meldeten zwei Spaziergängerinnen brennende Mülltonnen auf dem Gelände der Integrierten Gesamtschule Ernst-Bloch in der Hermann-Hesse-Straße. Als die Polizeibeamten eintrafen, schlugen die Flammen mehrere Meter hoch. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Außer an den Mülltonnen entstand kein Schaden. Es wird davon ausgegangen, dass unbekannte Täter die Mülltonnen angezündet haben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter der Telefonnummer 0621/963-2403 oder per Email pwoggers-heim@polizei.rlp.de zu melden.

