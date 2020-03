Herxheim – Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Herxheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Beim Befahren des Westrings in Herxheim kam am 23.3.2020, gegen 15.00 Uhr ein 25-jähriger Motorradfahrer zu Fall. Er verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte ohne Fremdbeteiligung. Der leicht verletzte Motorradfahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten von der Fahrbahn beseitigt werden.

