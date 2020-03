Germersheim – Corona-Infektion: Nähe zum Elsass lässt Hotspot in der Südpfalz erwarten –Kommunen leisten Hilfe bei französischen Nachbarn und beantragen Bundeswehr-Unterstützung

Ludwigshafen / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATwww.optikadam.de Am Donnerstag, hat die BASF mit der Produktion von Hand-Desinfektionsmitteln begonnen. Derzeit können einige Tausend Liter pro Tag produziert und abfüllt werden. Bereits am Freitag, 20.3. hat die Auslieferung an Krankenhäuser in der Metropolregion Rhein-Neckar begonnen. Als erstes Krankenhaus in der MRN wurde das Theresienkrankenhaus in Mannheim beliefert. ... Mehr lesen »