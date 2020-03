Berlin – Einreisebeschränkungen für Saisonarbeitskräfte und Erntehelfer ab 25.03.2020 17.00 Uhr

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATwww.optikadam.de Bundesweit sind bei den Tafeln die Auswirkungen durch die Ausbreitung des Coronavirus spürbar. Auch die Speyerer Tafel hat in Folge sogenannter „Hamsterkäufe“, wie sie in den vergangen Tagen und Wochen vermehrt durch Bürgerinnen und Bürger getätigt wurden, weniger Lebensmittel für die Weiterverteilung an Bedürftige erhalten als gewöhnlich. Das betrifft insbesondere ... Mehr lesen »