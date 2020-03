“Waage Korona – Stay in shape” – Videobotschaften – Nützliches aus der Welt des Tanzes auf www.unterwegstheater.de

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – TANZ-TV / Premiere: Am Mittwoch, 24.3.2020 werden wir aus der HebelHalle und den HOT-Spots (Home Offices Tanz) unserer international verstreuten Ensemblemitglieder “Botschaften” senden, die durch diese Zeiten tragen helfen mögen: Tiefsinniges, Albernes, Nützliches, Komisches — T.A.N.K. — im TV-Videoformat.

Persönliche Worte des geschäftsführenden Intendanten und Theatermitbegründers Bernhard Fauser;

“Beim Lesen der aktualisierten Landesverordnung vom 20.3.2020 stoße ich auf die Worte “Kritische Infrastruktur”. Bisher war mein Verständnis dieses Begriffs, dass ich mit unserem Theater, dem zeitgenössischen Tanzproduktionszentrum HebelHalle/UnterwegsTheater, zur “Kritik” beauftragt bin: Im Sinne der Aufklärung ein Ort zu sein, an dem Ich mit meinem Tun, durch Fokussierung und Konzentration, durch Spezialisierung und höchste “Handwerklichkeit”, durch Risikobereitschaft und Innovatives Handeln, dem geneigten (wie weniger geneigten) Publikum die Möglichkeit gebe, für kurze Zeit, der Dauer einer Aufführung, in eine andere Erlebniswelt einzutauchen. Mit dem von öffentlicher Hand legitimierten institutionalisierten Auftrag, den Rahmen für eine “Katharsis” zu schaffen, der unstrittigen Notwendigkeit für jedes “System”, das uns bekannt ist.

Mit der aktuellen Pandemie werde ich dieses Auftrags, vorerst bis zum 19.4.2020, per Gesetz entbunden. Die Pandemie ist die “Reinigung”. Sie setzt nicht nur “mich und mein Publikum” in einen Ausnahmezustand, sondern die ganze Welt. Unser demokratischer Staat hat als “Diener des Volkes” erkannt, dass er dem Gemeinwohl nur dienen kann, indem er das Grundlegendste schützt; das Leben.

Vom “Volk” spricht die Bundeskanzlerin und die ihr nachgestellten Volksvertreter*innen als dem Verbund “verantwortungsfähiger” Bürger, die nicht durch “Regieren”, sondern durch ”Appellieren” zu gewinnen sind. Das ist der entscheidende Unterschied zu diktatorischen Formen von Gesellschaftsordnungen, die weltweit in der Mehrheit sind.

Kurz gesagt; wir leben in Zeiten, in denen wir als sozialen “Wertegemeinschaft” die Pandemie nur eindämmen können, indem wir verstehen, dass das “uns bekannte System” im Augenblick auf den “reset” Knopf drückt. “Kontaktverbot statt Ausgangssperre” heißt für den Betrieb UnterwegsTheater übersetzt; Kontakt halten ohne Körperkontakt. “To keep in touch without touching.” So verstehe ich “wehrhafte Kultur”. Sie bleibt auch in der Pause lebendig und aktiv – innovativ.

Wir zumindest können gar nicht anders. Entschuldigen Sie bitte. Bleiben Sie uns gewogen. Stay positive!”

Ab Mittwoch, 24.3.2020 werden wir aus der HebelHalle und den HOT-Spots (Home Offices Tanz) unserer international verstreuten Ensembles “Botschaften” senden, die durch diese Zeiten tragen helfen mögen.

Die erste Veröffentlichung ist auf der website www.unterwegstheater.de ab 20:00 Uhr zu erwarten.

Mit zwei Metern Abstand und freundlichen Grüßen,

Ihre

Bernhard Fauser & Jai Gonzales

Direktion UnterwegsTheater/HebelHalle/Choreographisches Centrum