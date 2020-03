Ludwigshafen – Geldbeutel geraubt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Über die rote Ampel an der Kreuzung Kopernikusstraße / Sternstraße fuhr gestern, 23.03.2020, um 15.15 Uhr, der 45-jährige Fahrer eines Toyota. Im Kreuzungsbereich kam es deshalb zu einem Zusammenstoß mit einem VW, der bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren war. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000EUR. INSERATwww.optikadam.de »