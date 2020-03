Landau – Neue landesweite Corona-Bekämpfungsverordnung – Betreten von Parks und Grünanlagen in Landau unter Beachtung bekannter Sicherheitsvorkehrungen wieder erlaubt

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei verletzte Personen und Sachschaden von rund 5.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmittag in Reilingen. Eine 73-jährige Frau war gegen 12.45 Uhr mit ihrem Audi A 4 auf der Haydnallee in Richtung Speyerer Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Speyerer Straße wollte sie an der abknickenden Vorfahrtstraße geradeaus die Haydnallee ... Mehr lesen »