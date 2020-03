Wweinheim – Eine Mahlzeit für Menschen, die Hilfe brauchen Kostenloses Liefer-Angebot des Weinheimer Restaurants „Esszimmer“ in Krisenzeiten – Spenden erwünscht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. „Uns alle trifft dieses Virus hart“, sagt Philipp Weigold, „Küchenchef im Weinheimer Kreativ-Restaurant “Esszimmer“ in der Alten Post. Wie alle seine Kollegen musste er sein Restaurant schließen, die Einnahmen brachen von heute auf morgen weg. Aber Philipp Weigold und seine Frau Renate denken in der Krise nicht in erster Linie an sich. „Ist es nicht Zeit“, fragen sie, „sich jetzt Gedanken zu machen, wie wir anderen helfen können?“ Das Esszimmer-Team denkt an die Menschen, die aktuell wegen der Corona-Krise nicht aus dem Haus gehen dürfen oder sollen, die niemanden haben, der ihnen kocht oder Essen bringen kann. „Gerade für diese Menschen ist eine gesunde und gut gekochte Mahlzeit jetzt so wichtig“, findet Weigold. Und er kocht für diese Menschen. Im Esszimmer-Lager gibt es noch Vorräte, sagt er, er selbst und seine Frau kochen sich ohnehin jeden Mittag ein ordentliches Essen. „Wir erweitern unser Geköchel, um andere teilhaben zu lassen. Mehr noch: Im Bereich der Weinheimer Altstadt bringt das Esszimmer-Team den hilfsbedürftigen Menschen das Essen sogar nach Hause“, beschreibt er. Als Profi kann er garantieren, dass sämtliche Hygiene- und Infektionsvorschriften eingehalten werden.

So geht es: Wer eine Mahlzeit bekommen möchte, meldet sich am Vortag bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 06201-8776787 oder per Mail unter willkommen@esszimmer-weinheim.de. Die Lieferung erfolgt am nächsten Tag zwischen 11 Uhr und 13 Uhr. In einem Schreiben, das in den Sozialen Netzwerken veröffentlicht wird, betont Weigold, dass sich das nur an Personen richtet, die sich im Moment nicht selbst vernünftig versorgen können. Da die Vorräte auch irgendwann zu Neige gehen, nimmt das Esszimmer gerne auch Spenden von Firmen und Lebensmittelhändlern entgegen. Renate und Philipp Weigold haben ein Ziel: „In dieser Krise einem Menschen, dem es schlecht geht, mit einer leckeren, warmen und gesunden Mahlzeit ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern.“