Speyer – Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend kam es in der Franz-Kirrmeier-Straße in Höhe der Einmündung Weiherhof zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 25-jährige Radfahrerin aus Schifferstadt leicht verletzt wurde. Dieser befuhr den Radweg und wurde dabei von einem aus Richtung Weiherhof auf die Franz-Kirrmeier-Straße einfahrenden Lancia übersehen. Der 39-jährige Pkw-Fahrer aus Worms touchierte die Radfahrerin, woraufhin diese zu Sturz kam und Schmerzen im Hüftbereich verspürte. Eine ärztliche Behandlung der Gestürzten war nicht erforderlich. An Pkw und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von ca. 1250EUR.

