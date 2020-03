Mannheim – Zweimal in Schule eingebrochen – Zeugen gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Gleich zweimal wurde am Samstag bzw. in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Walldorfschule im Neckarauer Waldweg eingebrochen. Am Samstag gegen 5.40 Uhr wurde ein Fenster zum Sekretariatsbüro sowie ein Fenster zum Verkaufskiosk aufgehebelt. Ob aus den Räumen etwas entwendet wurde, muss noch abgeklärt werden. Ein Verantwortlicher kümmerte sich um die Sicherung der Fenster. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde das Fenster zu einem Klassenzimmer aufgebrochen und eingestiegen. Im Folgenden wurde die Klassenzimmertür vermutlich durch Tritte beschädigt, blieb aber verschlossen. Nach den ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/833970 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

