Ludwigshafen – Die Stadt Ludwigshafen gewährt “unkomplizierten Zahlungsaufschub” von städtischen Forderungen für wirtschaftlich von der Corona-Krise Betroffene

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar. [DK] Weinheim-Lützelsachsen. Am frühen Montagmittag (23.03.) kam es in der Hirtengasse in Weinheim-Lützelsachsen zu einem Dachstuhlbrand. In einem Wohnhaus kam es aus bisher ungeklärten Gründen zu einem Brand, der sich in kürzester Zeit auf das erste Obergeschoss bzw. den Dachstuhl komplett ausdehnte. Die alarmierten Einsatzkräfte der Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen und Stadt, der Weinheimer Feuerwehr, ... Mehr lesen »