Ludwigshafen – Corona-Pandemie: Sparkasse Vorderpfalz schließt präventiv weitere Geschäftsstellen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

• Bargeldversorgung über Geldautomaten ist ohne Einschränkungen weiterhin sichergestellt, auch bei den bereits geschlossenen Geschäftsstellen.

• Sparkassen-Chef Thomas Traue bittet Kunden derzeit auf nicht dringend notwendige Besuche zu verzichten. Stattdessen stehen Sparkassenberater telefonisch für Beratungsgespräche zur Verfügung.

• Serviceaufträge können auch telefonisch, per WhatsApp, über das Online-Banking oder die Sparkassen-App gegeben werden.

Die Sparkasse Vorderpfalz schließt bis vorerst 17. April 2020 präventiv weitere Geschäftsstellen. Ab 23. März gibt es noch in 7 ihrer 32 Geschäftsstellen Publikumsverkehr.

Sparkassen-Chef Thomas Traue betont: “Die Corona-Pandemie verändert alle bisherigen Prioritäten. Oberstes Ziel für uns alle muss es sein, die Ausbreitung des Coronavirus so gut wie möglich einzudämmen. Deshalb werden wir zum Schutz der Gesundheit unserer Kunden, der Allgemeinheit und unser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Publikumsverkehr in unseren Geschäftsstellen weiter einschränken. Aber niemand braucht sich Sorgen zu machen, die Bargeldversorgung an unsere Geldautomaten ist sichergestellt, auch an unseren bereits geschlossenen Geschäftsstellen. Wir bitten unsere Kunden zu deren Schutz und dem Schutz unserer Mitarbeiter auf nicht dringend notwendige Besuche der Geschäftsstellen vorerst zu verzichten. Im Gegenzug haben wir unsere telefonische und digitale Erreichbarkeit weiter ausgebaut um das erhöhte Aufkommen zu bearbeiten. Der Zugang zu den Schließfachanlagen in unseren geschlossenen Geschäftsstellen ist weiterhin nach vorheriger Terminvereinbarung möglich”.

Das KundenDialogCenter der Sparkasse ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter Telefon 0621 59920 (auch via WhatsApp) erreichbar und steht den Kunden für Serviceanliegen wie Überweisungen, Einrichten, Ändern und Löschen von Daueraufträgen, Lastschriftrückgaben und Kontoauskünfte zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch die Internet-Filiale (Übersicht unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/online-services) und die Sparkassen-App, die unabhängig von Ort und Zeit verfügbar sind.

Bildunterschrift:

Sparkassen-Chef Thomas Traue bekräftigt: “Die Corona-Pandemie verändert alle bisherigen Prioritäten. Oberstes Ziel für uns alle muss es sein, die Ausbreitung des Coronavirus so gut wie möglich einzudämmen”.

Für den Publikumsverkehr bleiben geöffnet:

PrivatkundenCenter Ludwigshafen

Ludwigstraße 52

67059 Ludwigshafen

Telefon: 0621 5992-219

PrivatkundenCenter Ludwigshafen-Oggersheim

Hans-Warsch-Platz 25

67071 Ludwigshafen

Telefon: 0621 5992-733

Ludwigshafen-Oppau

Edigheimer Straße 34-36

67069 Ludwigshafen

Telefon: 0621 5992-664

PrivatkundenCenter Maxdorf

Hauptstraße 84

67133 Maxdorf

Telefon: 0621 5988-606

PrivatkundenCenter Mutterstadt

Oggersheimer Straße 4-8

67112 Mutterstadt

Telefon: 0621 5988-637

PrivatkundenCenter Schifferstadt-Schillerplatz

Bahnhofstraße 4-6

67105 Schifferstadt

Telefon: 0621 5992-144

PrivatkundenCenter Speyer

Wormser Straße 39

67346 Speyer

Telefon: 06232 103-311

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Die Sparkasse Vorderpfalz ist mit einer Bilanzsumme von 5,1 Milliarden Euro die größte Sparkasse in Rheinland-Pfalz. Die Zufriedenheit ihrer Kunden ist für sie Maßstab und Antrieb zugleich. Deshalb kombiniert sie persönliche und digitale Services und ermöglicht dadurch einen umfassenden Zugang zu ihren Finanzdienstleistungen. Mit 51 Standorten inklusive sechs PrivatkundenCentern unterhält sie vor Ort das mit Abstand dichteste Geschäftsstellen-, Service-, und Geldautomatennetz der Region. Über die Sparkassen-App, ihre Webseite sparkasse-vorderpfalz.de, OnlineBanking und das KundenDialogCenter ist sie rund um die Uhr erreichbar.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht eine Sparkasse aus

Was gibt es schöneres, als Freude mit anderen zu teilen? Als öffentlich rechtliches Kreditinstitut gehört es zur unternehmerischen Identität der Sparkasse Vorderpfalz, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf Stiftungen mit einem Stiftungskapital von insgesamt über 20 Millionen Euro an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von über 1,2 Mio. Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis über 1.100 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet, die ohne ihre Unterstützung oftmals nicht zustande gekommen wären. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.