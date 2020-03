einheim – Essensaugabe “geretteter Lebensmittel”- Nächster Termin: Montag, 23. März

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Weststadt gibt es in der Corona-Krise eine besondere Kooperation zwischen der Gruppe “Nachbarschaftshilfe Weinheim und Umgebung”, die mehr als 1000 Mitglieder in einer Facebook-Gruppe aufweist, sowie der “Foodsharing Gruppe”, die an Supermärkten Lebensmittel, die weggeworfen würden, abholen und vor dem Müll retten. Da die Tafelläden für Bedürftige wegen der Coronakrise geschlossen haben, kommt der Foodsharing-Gruppe mittlerweile eine noch wichtigere Rolle zu. Denn die Nachfrage von Menschen, die sich nichts zu essen kaufen können, nimmt zu. Die Essens-Retter haben daher in den den letzten Tagen ihre Aktivitäten deutlich verstärkt. Sie arbeiten mit der Nachbarschaftshilfe-Gruppe zusammen und organisieren zweimal in der Woche eine Lebensmittelausgabe für Bedürftige. Der große Vorteil der Kooperation ist: Die Lebensmittel können über das große Netzwerk der Gruppe auch an Personen ausgeliefert werden, die im Moment zuhause bleiben müssen oder sollen. Die nächsten Lebensmittelausgaben am Sozialcafé “Wohnzimmer” in der Breslauer Straße sind am Montag, 23. März, geplant, dann wieder am Freitag, 27. März, jeweils von 15 Uhr bis 17.30 Uhr.

Der Förderverein Alzheimer unterstützt die Aktionen mit einem Telefondienst für die Menschen ohne Internetzugang

Montag 14 – 15.30 Uhr Felizitas Naziri 0160 / 8302720

Dienstag 14 – 15.30 Uhr Andreas Marg 0157 / 77912304

Mittwoch 9 – 10.30 Uhr Felizitas Naziri 0160 / 8302720

19.30 – 21 Uhr Marlies Brinkmann 0151 / 22154655

Donnerstag 9-10:30 Uhr Andreas Marg 0157 / 77912304

Samstag 9 – 10.30 Uhr Marlies Brinkmann 0151 / 22154655