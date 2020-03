Wald-Michelbach – Nach Unfall in Grasellenbach wir ein Hund vermisst

Grasellenbach / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) – Am Samstag (21.03.) um kurz nach 15:00 Uhr kam eine 33-jährige Wald-Michelbacherin mit ihrem PKW von Grasellenbach in Richtung Wegscheide aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte sie neben ihrem nun nicht mehr fahrbereiten Auto auch zwei Holzmasten, die mitsamt der daran befestigten Kabel auf die Fahrbahn fielen. Die Fahrerin wurde nicht verletzt. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Die Masten wurden durch Einsatzkräfte der FFW Grasellenbach von der Fahrbahn geräumt. Der Hund der Unfallfahrerin, ein Rottweiler, hat sich im Rahmen des Unfalls von der Unfallstelle entfernt und ist Stand jetzt (Sonntagmittag) noch immer nicht gefunden. Hinweise zu dem Hund bitte an die Polizeistation Wald-Michelbach.

