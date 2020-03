Südliche Weinstraße- Coronavirus: Neue Fälle im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau

Mainz CDU-Spitzenkandidat und Landtagsfraktionschef Christian Baldauf hat die Landesregierung aufgefordert, den Landräten im Kampf gegen die Corona-Krise den Rücken zu stärken. „Wir sollten den Amtsträgern vor Ort vertrauen, die richtigen Entscheidungen zu treffen“, sagte Baldauf am Sonntag in Mainz. „Schließlich stehen Sie an der Corona-Front.“ Hintergrund ist die gescheiterte Verfügung des Landkreises Bad Kreuznach, Friseure, ... Mehr lesen »