Rhein-Pfalz-Kreis – Im Campinggebiet “Auf der Au” in Waldsee eingebrochen

Rhein-Pfalz-Kreis/Waldsee/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag betraten unbekannte Täter, gegen 04:00 Uhr, eine Parzelle auf dem Campinggebiet “Auf der Au”. Dort verschafften sie sich Zutritt in ein Vorzelt eines Wohnwagens und suchten dort offensichtlich nach Wertgegenständen. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der angrenzende Wohnwagen wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht angegangen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500EUR. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235-4950 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.