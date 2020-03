Ludwigshafen – “Füreinander da sein” – Initiative für Ruchheimer Bürger

Liebe Ruchheimerinnen und Ruchheimer!

Füreinander da sein, wenn man sich nicht treffen kann – das ist jetzt das Wichtigste.

Durch das Corona-Virus sind wir mit einer außergewöhnlichen Situation konfrontiert, in der es darum geht zügig zu handeln und für die weitere Entwicklung gewappnet zu sein. Auf Grund der derzeitigen Einschränkungen bedeutet das für uns Bürgerinnen und Bürger in der Lage zu sein, uns auf organisierte Weise gegenseitig zu helfen. Wir sollten bedenken, dass jeder von uns im Quarantäne-Fall plötzlich nicht mehr die Möglichkeit haben könnte, sein

Haus für Einkäufe von Lebensmitteln oder Medikamenten zu verlassen. Auch gilt es, unsere älteren Mitbürger denen ggf. familiäre Unterstützung fehlt und Risikogruppen, zu versorgen. Daher ist ab sofort eine Telefonnummer eingerichtet, unter der sich ALLE betroffenen Bürgerinnen und Bürger melden können, um ehrenamtliche Unterstützung für Einkäufe und Besorgungen zu erhalten. Alle Daten werden vertraulich behandelt. Bitte beachten Sie, dass nur Medikamente die Rezeptfrei verfügbar sind bzw. Medikamente für die sie bereits ein Rezept haben von einem Dritten für sie abgeholt werden können.Es handelt sich um einen KOSTENLOSEN Service von Bürgern für Bürger.

Ruchheimer Telefonnummer für Betroffene:

Erreichbar 10:00 bis 15:00 Uhr:

0157 3327 5396

Des Weiteren ist ab sofort eine Telefonnummer für Freiwillige eingerichtet. Hier dürfen sich alle Bürger melden, die gegebenenfalls einen Einkauf für einen Mitbürger übernehmen können. Jede Anfrage zur Hilfe wird dann an alle Freiwilligen über eine interne „WhatsAppGruppe“ weitergeleitet. Wer Zeit hat meldet sich und die jeweilige Person, die den Auftrag übernimmt, bekommt dann vertraulich eine E-Mail mit den Kontaktdaten des Betroffenen

sowie der Einkaufsliste. Den genauen Ablaufplan inklusive der zu treffenden Hygienemaßnahmen erhalten Sie mit Anmeldung eines freiwilligen Interesses unter der Telefonnummer für Freiwillige. Bitte halten Sie für die Anmeldung ihre Daten, sowie Handynummer und E-Mailadresse bereit.Sie können jederzeit von ihrem freiwilligen Engagement zurücktreten und verpflichten sich dies auch zu tun, sollte der Verdacht bestehen, dass Sie sich selbst mit dem Corona-Virus infiziert haben.

Ruchheimer Telefonnummer für freiwillige Helfer:

Erreichbar 10:00 bis 15:00 Uhr:

0157 3327 5423

Mit dieser zentral organisierten Maßnahme, wollen wir einerseits die Versorgung unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger sicherstellen, andererseits wollen wir gewährleisten, dass es in dieser Situation nicht zu Missbrauch von Daten oder der Gefährdung der Sicherheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger kommt. Bitte beachten Sie, dass es vorkommen

kann, dass die Nummer besetzt ist. Nutzen sie daher auch die Mailboxfunktion.

Diese Initiative wird von mir persönlich betreut – mein Team und ich stehen Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Menschen haben Dörfer und Städte gegründet um gemeinsam stark zu sein und um sich sicher zu fühlen. Lassen sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir dieser Motivation gerecht werden und als Stadtteil gemeinsam füreinander einstehen.

Ihr

Dennis Schmidt

Ortsvorsteher Ruchheim

Quelle Dennis Schmidt

