Ludwigshafen – Freiwillige Feuerwehr informiert über Ausgangsbeschränkungen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERATwww.optikadam.de Am Sonntag kurz nach Mitternacht verschafften sich drei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Pizza Lieferservice, bedrohten und schlugen den anwesenden Mitarbeiter bevor sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe aus der Kasse entwendeten. Im Anschluss flüchteten die drei Täter in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen ... Mehr lesen »