Neustadt – Um das Corona-Virus einzudämmen: Stadt Neustadt an der Weinstraße untersagt Betreten öffentlicher Orte

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In der Nacht zum Samstag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Lukasstraße in Worms aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Kellerbrand. Durch den Brand ist der gesamte Wohnkomplex derzeit nicht bewohnbar. Insgesamt wurden 18 Personen mit leichten Rauchvergiftungen in umliegende Kliniken verbracht, darunter neun Kinder. Die Ermittlungen dauern ... Mehr lesen »