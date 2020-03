Neustadt – Die Willkomm-Gemeinschaft der Neustadter Unternehmen: Wir sind für Sie da! Auch in der Corona-Krise

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar.

Wer bietet was in Corona-Zeiten in Neustadt?

In der aktuellen Corona-Situation können der lokale Handel und die lokalen Dienstleister nicht in gewohnter Weise ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten. Aber auch in der Krise sind die Neustadter Wirtschaft und die Neustadter Kultur für die Neustadterinnen und Neustadter da.

Der lokale Handel und die lokalen Dienstleister reagieren auf die aktuelle Situation und passen ihre Leistungen für die Kunden an. Einige Geschäfte sind geöffnet, andere sind online erreichbar. Die persönliche Beratung der Unternehmen vor Ort ist immer gewährleistet. Um den Kunden einen Überblick darüber zu geben, wie die Willkomm-Mitglieder für sie da sind, hat die Willkomm-Gemeinschaft auf ihrer homepage (www.willkomm-neustadt.de) eine entsprechende Auflistung bereit gestellt. Da sich die Bedingungen jeden Tag ändern, passen wir diese Auflistung ständig an.

Quelle Willkomm Gemeinschaft Neustadt e.V.