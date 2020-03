Ludwigshafen – Vorstandswahlen der FREIE WÄHLER Bezirksvereinigung Rheinhessen-Pfalz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der neue Vorstand ist der gleiche wie der alte Vorstand

Die Mitglieder der FREIEN WÄHLER im Wahlbezirk 3, der von Speyer über Ludwigshafen bis Mainz reicht, wählten am 6.3.2020 den kompletten alten Vorstand wieder ins Amt für eine neue Wahlperiode.

Gewählt wurden zum Bezirksvorsitzenden Patrik Kunz (Schifferstadt), die beiden stellv. Bezirksvorsitzenden sind Hans Arndt (Ludwigshafen) und Gerhard Wenderoth (Mainz), der Bezirksschriftführer ist Franz Sattel (Schifferstadt) und der Bezirksschatzmeister Hans-Jürgen Klöckner (Bingen).

Hauptaugenmerk des Vorstandes sind die RLP Landtagswahlen 2021!

Nach der Kommunalwahl 2019 in Rheinland-Pfalz ist es zum erstmals gelungen, die bisher dominierende CDU, in den Kommunen auf Platz 1 abzulösen! – 7.317 Mandate machen die FREIEN WÄHLER zur stärksten kommunalen Kraft.

Diese kommunale Kraft spiegelt sich aber nicht im Mainzer Landtag wider, dort wo die Entscheidungen für die Kommunen fallen!

Die Bittstellerei in Mainz muss für die Kommunen ein Ende haben, darum FREIE WÄHLER in den RLP Landtag, damit sich was bewegt!

Bild: FREIE Wähler Bezirksvereinigung Rheinhessen Pfalz Vorstand

v.R. Hans Arndt (Ludwigshafen) Patrik Kunz (Schifferstadt) Gerhard Wenderoth (Mainz)

h.R. Franz Sattel (Schifferstadt) Hans-Jürgen Klöckner (Bingen)

Foto: Ulrike Sattel