Ludwigshafen – Optik Adam ist auch in schwierigen Zeiten für die Kunden da aber mit geänderten Öffnungszeiten

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Augenoptik-Fachbetrieb Optik Adam ist auch weiterhin für Sie da, um die augenoptische Versorgung sicherzustellen.

Optik Adam hat aber ab Mo., 23.03.20 bis voraussichtlich 18.04.20 geänderte Öffnungszeiten.

Mo, Di, Mi 09:00-12:00

Do + Fr 15:00-18:00

Sa 09:00-12:00

Dienstleistungen, die eine direkte Nähe zu Kunden voraussetzen, wie z.B. Neuanpassungen von Sehhilfen oder Kontaktlinsen werden bis dahin nur noch im Notfall durchgeführt werden. Dazu gehören auch erforderliche Reparaturen und „Notversorgungen“ mit Kontaktlinsen oder Pflegemitteln. Schon immer gelten beiOptik Adam hohe Hygienestandards. Diese werden auch jetzt in allen Bereichen des Fachbetriebes eingehalten. Dazu gehören natürlich die desinfizierende Reinigung der von Kunden anprobierten Brillenfassungen, sowie die desinfizierende Reinigung sämtlicher Gerätschaften, Messtools und Oberflächen. Bereits vereinbarte Termine können gerne wahrgenommen werden oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Auch können gerne Termine außerhalb der genannten Öffnungszeiten vereinbart werden.

Hierzu und in dringenden Notfällen ist Optik Adam telefonisch unter 0175 – 5737253 erreichbar. Auch per WhatsApp, Messanger und unsere sozialen Netzwerke ist Optik Adam jederzeit für Sie da.

Schnelle Antworten erhalten Sie auch per E-Mail.

0621 – 697088

0175- 5737253

Optik Adam

Carl-Bosch-Straße 215

67063 Ludwigshafen

Alle Infos dazu finden sie hier:

https://www.optikadam.de/