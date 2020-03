Rhein-Pfalz-Kreis – ACHTUNG: Betrug via Telefon – angeblich Fahrzeug beschädigt

Limburgerhof/Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Angeblich hätte ein männlicher Anrufer einen Zettel an seinem beschädigten Fahrzeug mit der nun angerufenen Telefonnummer vorgefunden. Nun wolle er den entstandenen Schaden ersetzt bekommen. Am Mittwoch, 18.03.2020, wurde dies gegen 12:30 Uhr zwei Angerufenen so mitgeteilt. Beide konnten nichts mit dem Vorfall anfangen, zumal in einem Fall vorgegeben wurde, dass das Fahrzeug in Frankfurt beschädigt worden sei, wo sich der Angerufene jedoch überhaupt nicht befand. Die beiden Vorfälle wurden der Polizei gemeldet, welche nunmehr die Ermittlungen wegen versuchten Betruges eingeleitet hat.