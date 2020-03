Mannheim – Katholische Kirche startet Initiative für nachbarschaftliche Hilfe – Angebot für Menschen, die wegen Corona-Krise zu Hause bleiben müssen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einer neuen Initiative für nachbarschaftliche Hilfe wollen mehrere katholische Institutionen Menschen in der Corona-Krise unterstützen. Das Katholische Stadtdekanat, youngcaritas Mannheim, die Katholische Hochschulgemeinde und das Haus der Jugend haben gemeinsam „Helfende Hände für Mannheim“ ins Leben gerufen. Das Angebot richtet sich an Menschen, die derzeit aufgrund der Corona-Pandemie ihr Zuhause nicht verlassen können, weil sie zu einer Risikogruppe gehören oder in Quarantäne sind. Die Initiative bringt Menschen, die Unterstützung benötigen, und Menschen, die Unterstützung anbieten, zusammen. Dafür wurden zwei Telefonnummern eingerichtet: Wer Hilfe für Einkäufe, Postsendungen oder zum Gassi gehen mit dem Hund benötigt, kann sich unter Telefon (0621) 300 85-199 melden. Bei Gesprächsbedarf oder Seelsorge steht die Nummer (0621) 300 85-198 zur Verfügung. Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, wendet sich an youngcaritas unter Telefon 0172 / 4 47 96 13 oder per Email an youngcaritas@caritas-mannheim.de. Alle Nummern sind von Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr erreichbar.

